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Gaby Salvisberg
11. Apr 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Daten aus mehreren Tabellenblättern

Problem: Ich habe zwölf Tabellenblätter (Jan bis Dez). Jedes enthält die gleichen Spalten A - H: Datum, Bargeld, PCK, UBS, ZKB, Telefon etc.. In der zweiten Zeile (z.B. A2) die aufgelaufenen Kosten der einzelnen Spalten. Ab Zeile 4 werden die Bezugsdaten aufgelistet. Ich hätte nun gerne ein Übersichtsblatt, in welchem ich aus allen Spalten aller Monate die Daten summiere. Wie geht das?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn die Tabellenblätter schon der Reihe nach stehen und tatsächlich in jedem Blatt dieselbe Adresse (z.B. B2) für dieselbe Kategorie steht (z.B. Bargeld), dann lassen sich die Zahlen recht bequem addieren.

Erstellen Sie ein weiteres Tabellenblatt, das Sie zum Beispiel «Total» nennen. Nehmen wir an, sie wollten darin aus allen Blättern (Jan-Dez) die Summe aus allen Zellen «B2» bilden. Setzen Sie den Cursor in die Zelle, in der die Summe stehen soll. Greifen Sie zu folgender einfachen Formel:

=SUMME(Jan:Dez!B2)

Diese Formel können Sie nun wie gewohnt z.B. nach rechts über alle Spalten ziehen, dann wird sie sich automatisch anpassen. Sobald Sie einen Wert ändern, wird die Summe auf dem Totalblatt neu berechnet.

Noch ein paar Bemerkungen bzw. Beispiele:

Der zu summierende Tabellenbereich muss zusammenhängend sein:

=SUMME(Jan:Dez!B2)

Die zu summierenden Tabellen können auch in einzelnen und zusammenhängenden Bereichen vermerkt sein:

=SUMME(Jan:Mrz!F2;Jul:Sep!F2)

Es kann auf einzelne Zellen summiert werden:

=SUMME(Jan:Dez!B2)

Es kann auf Bereiche summiert werden:

=SUMME(Jan:Dez!C4:C20)

Es kann auf ganze Spalten summiert werden:

=SUMME(Jan:Dez!D:D)

Viel Spass beim Ausprobieren! (PCtipp-Forum)

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