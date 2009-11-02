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Gaby Salvisberg
2. Nov 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Daten ohne Formeln kopieren

Problem: Ich habe eine Excel-Tabelle, aus der ich berechnete Daten weitergeben soll, aber ohne die Formeln. Wie kopiere ich die raus?
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Markieren Sie den Bereich mit den zu kopierenden Zellen. Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+C oder gehen zu Bearbeiten/Kopieren. Setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle in einem neuen Tabellenblatt. Gehen Sie zu Bearbeiten/Inhalte einfügen (Excel 2000/2003) oder in Excel 2007 zu Start/Einfügen/Inhalte einfügen und aktivieren die Option «Werte».

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie den Befehl häufig brauchen, erstellen Sie ein Icon. In Excel 2003 öffnen Sie Extras/Anpassen und wechseln ins Befehle-Register. Klicken Sie die Kategorie Bearbeiten an und scrollen im rechten Teil etwas herunter, bis Sie «Inhalte einfügen» entdecken. Ziehen Sie diesen Befehl jetzt per Maus aus diesem Fenster und platzieren Sie ihn an einer passenden Stelle in einer Symbolleiste.

In Excel 2007 klicken Sie stattdessen mit Rechts auf die kleine Schnellzugriffsleiste oben links und gehen zu Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen. Klicken Sie in der Liste der häufigen Befehle auf Inhalte einfügen und danach auf die Schaltfläche Hinzufügen. Ab sofort können Sie das Symbol benutzen. (PCtipp-Forum)

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