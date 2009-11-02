Excel: Daten ohne Formeln kopieren

Wenn Sie den Befehl häufig brauchen, erstellen Sie ein Icon. In Excel 2003 öffnen Sie Extras/Anpassen und wechseln ins Befehle-Register. Klicken Sie die Kategorie Bearbeiten an und scrollen im rechten Teil etwas herunter, bis Sie «Inhalte einfügen» entdecken. Ziehen Sie diesen Befehl jetzt per Maus aus diesem Fenster und platzieren Sie ihn an einer passenden Stelle in einer Symbolleiste.

In Excel 2007 klicken Sie stattdessen mit Rechts auf die kleine Schnellzugriffsleiste oben links und gehen zu Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen. Klicken Sie in der Liste der häufigen Befehle auf Inhalte einfügen und danach auf die Schaltfläche Hinzufügen. Ab sofort können Sie das Symbol benutzen. (PCtipp-Forum)