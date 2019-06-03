Excel: Datenverbindungen entfernen

In Excel können Sie Daten (z.B. Listen mit Werten) nicht nur importieren, sondern auch per Datenverbindung verknüpfen. So können Sie zum Beispiel Daten von einer Webseite einbinden. Oder Daten aus einer Datei, die anderswo auf Ihrem Computer oder im Netzwerk liegt.

Je nach Sicherheitseinstellung warnt Excel, bevor es sich die aktualisierten Daten aus der verknüpften Quelle schnappt. Schliesslich könnte dort auch ein schädlicher Inhalt liegen. Falls die Meldung Sie stört und Sie die Datenverbindung nicht mehr brauchen, schalten Sie aber besser nicht die Warnung aus, sondern heben Sie die Verbindung auf.

Ist die Verbindung noch nötig?

Oftmals werden Daten von anderen Dateien eingebunden, die auch hätten importiert werden können. Manchmal ist die eingebundene Datenquelle auch längst weg und wird in der Tabelle auch nicht mehr benötigt. Ob etwas davon zutrifft, lässt sich herausfinden.

Wechseln Sie in Excel zum Reiter Daten. Im Bereich Daten abrufen und transformieren klicken Sie aufs Icon für Daten mithilfe einer Verbindung abrufen. Es ähnelt einem Blatt Papier mit einem beigefarbenen Speicher-Fass, siehe Bild 2 (A).