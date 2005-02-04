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PCtipp Redaktion
4. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Datum plötzlich verändert

Bei meiner Excel-Tabelle,haben sich plötzlich die Daten verändert. Das Format stimmt zwar noch, aber die Daten unterscheiden sich sowohl in Tag und Jahr, der Monat stimmt noch. Auch aus einer früher abgespeicherten Version kann ich die korrekten Daten nicht in die neue Tabelle kopieren, es erscheinen stets die veränderten Daten.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wählen Sie Menü Extras/Optionen und deaktivieren Sie die Option "1904-Datumswerte" (bzw. wenn diese Option bereits deaktiviert ist: Aktivieren Sie diese nun).

Der Hintergrund: Excel für Windows rechnet Daten in Anzahl vergangenen Tagen seit dem 1.1.1900. Excel für Mac hat als "absoluten Nullpunkt" der Zeitrechnung den 1.1.1904 bestimmt. Um die Kompatibilität zwischen beiden Plattformen zu gewährleisten, lässt sich der Bezugspunkt in der genannten Einstellung ändern.

Im Regelfall sollten Sie von all dem nichts mitbekommen, die richtige Einstellung wird im Dokument mitabgespeichert. Bei Ihrer Datei scheint nun aber etwas durcheinander geraten zu sein.

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