Excel: Datum plötzlich verändert

Wählen Sie Menü Extras/Optionen und deaktivieren Sie die Option "1904-Datumswerte" (bzw. wenn diese Option bereits deaktiviert ist: Aktivieren Sie diese nun).

Der Hintergrund: Excel für Windows rechnet Daten in Anzahl vergangenen Tagen seit dem 1.1.1900. Excel für Mac hat als "absoluten Nullpunkt" der Zeitrechnung den 1.1.1904 bestimmt. Um die Kompatibilität zwischen beiden Plattformen zu gewährleisten, lässt sich der Bezugspunkt in der genannten Einstellung ändern.

Im Regelfall sollten Sie von all dem nichts mitbekommen, die richtige Einstellung wird im Dokument mitabgespeichert. Bei Ihrer Datei scheint nun aber etwas durcheinander geraten zu sein.