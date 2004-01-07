Excel: Datumswerte in WENN-Funktion

Das Problem können Sie mit der WENN-Funktion lösen: Wenn das Eintrittsdatum kleiner ist als der 01.01. des aktuellen Jahres, dann schreibe 01.01. des aktuellen Jahres in die Zelle, ansonsten das Eintrittsdatum. Und damit die Jahreszahl variabel bleibt, verwenden Sie die Funktion JAHR(HEUTE()), sie extrahiert das Jahr aus dem heutigen Datum. Monat und Tag sind feste Werte. Die fertige Funktion sieht dann so aus: