Excel-Diagramm mit 2 X-Achsen

In einem Excel-Diagramm gibt es zwar die Möglichkeit, eine sekundäre Y-Achse darzustellen (indem Sie eine Datenreihe-Format-Markierte Datenreihen-Achsen-Sekundärachse anklicken), aber leider funktioniert das nicht mit der X-Achse. Um trotzdem mit 2 X-Achsen arbeiten zu können, müssen Sie ein wenig tricksen.

Erstellen Sie 2 Datentabellen mit den gleichen Werten, jedoch mit gegensätzlichen Titelzeilen.