Excel: «Die Datei ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden»

Beim Öffnen einer Datei haut Ihnen ein Office-Programm wie z.B. Excel eine Fehlermeldung um die Ohren: «Die Datei ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden». Manchmal mag eine Datei ja wirklich defekt sein. Prüfen Sie es auf einem anderen PC und öffnen Sie die Datei auf jenem. Wenn sie dort ohne Murren funktioniert, liegt es nicht an der Datei, sondern an Microsoft Office.

Lösung: Folgendes gilt für Windows 7 bis Windows 10. Im Beispiel haben wir Office 365 (Office 2016), aber es funktioniert für andere Office-Versionen sehr ähnlich.

Öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie darin zu Programme und Funktionen oder Programme und Features. Klicken Sie darin erst Ihre Office-Suite an, danach oben die Schaltfläche Ändern.