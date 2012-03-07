Excel: erst filtern, dann formatieren

Dieses Kriterium eignet sich auch vorzüglich für die Formatierung. Angenommen, Sie wollen alle Zellen grün färben, in deren Zeilen in der Spalte B «Zürich» steht. Markieren Sie den Bereich, der die einzufärbenden Daten enthält, z.B. die Zellen A2 bis B26. Öffnen Sie in Excel 2007/2010 im Reiter Start den Befehl Formatvorlagen/Bedingte Formatierung/Neue Regel. Greifen Sie zu Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Tippen Sie diese Formel ein: =$B2="Zürich"

Das $-Zeichen signalisiert Excel, dass die Spaltenbezeichnung («B») fix bleibt. Die Zellnummer darf sich automatisch anpassen und kriegt deshalb kein Dollarzeichen. Klicken Sie noch auf Formatieren und stellen Sie die gewünschten Formate zusammen. Klicken Sie auf OK - fertig!

Auch wenn Sie die Formel für die bedingte Formatierung nur für die erste Zeile (B2) eingegeben haben, passt Excel sie für die restlichen Zellen an. (PCtipp-Forum)