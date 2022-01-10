Excel-Fenster immer in gleicher Grösse und Position öffnen

Normalerweise merken sich Anwendungen beim Schliessen ihre Fensterpositionen und -grössen. Beim nächsten Start sollten sich die Programme daran erinnern und sich wieder an derselben Stelle öffnen. Falls Sie dies aber bei Microsoft Excel nicht dem Zufall überlassen wollen, muss ein Makro her, das die Fenstergrösse vorgibt.

Sie brauchen hierfür drei Dinge:

eine persönliche Excel-Vorlagendatei

eine persönliche Makro-Arbeitsmappe

das Makro, das aus der Makro-Arbeitsmappe aufgerufen wird und die Vorlagendatei mit den gewünschten Massen öffnet

Lösung: Wir zeigen es anhand von Excel aus Microsoft Office 365 unter Windows 11. Es funktioniert aber sinngemäss auch in älteren Excel- oder Windows-Versionen.

Normalerweise startet man Excel und passt die Datei einfach an. Schliesslich erstellen die meisten Anwenderinnen und Anwender nicht täglich neue Excel-Dateien, sondern haben eine Handvoll Arbeitsmappen, die sie dauernd weiterpflegen und wiederverwenden. Daher ist die Verwaltung von Vorlagen in Excel seltener ein Thema als etwa in Word. Für diesen Tipp brauchen Sie dennoch eine Vorlagendatei, auch wenn Sie an dieser nicht viel verstellen.

So gehts: Starten Sie Excel. Gehen Sie darin zu Datei/Optionen/Speichern. Prüfen Sie, ob bei «Standardspeicherort für persönliche Vorlagen» ein Pfad eingetragen ist. Wenn ja, dann sind vielleicht schon Excel-Vorlagen vorhanden – und Sie sollten die neue Vorlage im gleichen Ordner erstellen. Meistens ist das Feld aber leer, weil noch keine Vorlagen erzeugt wurden. Wir gehen von Letzterem aus.

Öffnen Sie nebenher einen Datei-Explorer und gehen Sie darin zum Dokumente-Ordner. Erstellen Sie darin einen Ordner Vorlagen. Tragen Sie den Pfad zu diesem neuen Vorlagen-Ordner in Excel unter Datei/Optionen/Speichern bei «Standardspeicherort für persönliche Vorlagen» ein. Auf meinem Testrechner ist dies C:\Users\gabri\Documents\Vorlagen. Klicken Sie auf OK.