Excel-Ferienliste, die sich automatisch anpasst

Die einfachere Variante als eine Formel wäre vermutlich, wenn Sie BEARBEITEN/AUSFÜLLEN/REIHE verwenden und dort "Wochentag" auswählen.

Wenn es aber trotzdem eine Formel sein soll, beginnen Sie am Besten nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem ersten Montag im Jahr. Tragen Sie dieses Datum in eine Zelle ein. In der Zelle gleich darunter erstellen Sie die erste Formel: