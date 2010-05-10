Excel: Formelberechnung aufgrund Zellenfarbe

In Spalte B erstellen Sie eine Hilfsspalte, z.B. mit Überschrift «Farbcode». Schreiben Sie in die erste Zelle folgendes und füllen Sie das nach unten aus:

=Zellfarbe

In dieser Hilfsspalte erscheint damit in jeder Zelle der Farbcode (jeder Farbe ist eine Zahl zugeordnet). Die Ziffer Null (0) bedeutet «keine Einfärbung», 3 steht für Rot und 10 für Grün. Anhand dieses Farbcodes können Sie jetzt drei ZÄHLENWENN-Formeln in eine freie Zelle schreiben:

Anzahl fehlende Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;0)

Anzahl vorhandene Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;3)

Anzahl doppelte Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;10)

In unserem Beispiel stehen die Farbcodes im Bereich B2:B22; passen Sie die Formel auf Ihren Bereich an.

Wichtig: Wenn Sie nun weitere Panini-Bildchen erhalten und die Zellen entsprechend einfärben, müssen Sie jeweils nach der Bearbeitung einmal per F9-Taste die Neuberechnung anstossen. Der Grund: Eine Farbänderung ist für Excel keine Eingabe, darum verzichtet es aufs Neuberechnen der Zählenwenn-Felder. (PCtipp-Forum)