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Gaby Salvisberg
10. Mai 2010
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Formelberechnung aufgrund Zellenfarbe

Problem: Ich habe eine Excel-Tabelle gefüllt mit Zahlen von 1-638 (für Panini-Bilder-Verwaltung). Einige Zellen sind manuell mit verschiedenen Farben hinterlegt: weiss (für fehlende Bilder), rot (vorhandene) und grün (doppelt vorhandene). Jetzt suche ich eine Formel, die mir die Anzahl der entsprechend gefärbten Zellen ausgibt.

Definieren Sie für die eingefärbten Zellen einen Namen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wären die Zellen nicht manuell eingefärbt, sondern anhand einer bedingten Formatierung, könnten Sie mit jener Formel weiterrechnen bzw. zählen. Da Sie die Zellen aber von Hand einfärben, brauchts einen Kniff.

Gehen wir davon aus, dass die Bildnummern in Spalte A stecken. Markieren Sie den Bereich mit den Bild-Nummern und gehen Sie zu Einfügen/Namen/Definieren (bis Excel 2003) bzw. zu Formeln/Namen definieren (Excel 2007). Als «Name» tippen Sie Zellfarbe ein, ins Feld «Bezieht sich auf» schreiben Sie diese Formel:

=ZELLE.ZUORDNEN(63;INDIREKT("ZS(-1)";))

Definieren Sie für die eingefärbten Zellen einen Namen

 © Quelle: PCtipp.ch

In Spalte B erstellen Sie eine Hilfsspalte, z.B. mit Überschrift «Farbcode». Schreiben Sie in die erste Zelle folgendes und füllen Sie das nach unten aus:

=Zellfarbe

In dieser Hilfsspalte erscheint damit in jeder Zelle der Farbcode (jeder Farbe ist eine Zahl zugeordnet). Die Ziffer Null (0) bedeutet «keine Einfärbung», 3 steht für Rot und 10 für Grün. Anhand dieses Farbcodes können Sie jetzt drei ZÄHLENWENN-Formeln in eine freie Zelle schreiben:

Anzahl fehlende Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;0)

Anzahl vorhandene Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;3)

Anzahl doppelte Bilder: =ZÄHLENWENN(B2:B22;10)

In unserem Beispiel stehen die Farbcodes im Bereich B2:B22; passen Sie die Formel auf Ihren Bereich an.

Wichtig: Wenn Sie nun weitere Panini-Bildchen erhalten und die Zellen entsprechend einfärben, müssen Sie jeweils nach der Bearbeitung einmal per F9-Taste die Neuberechnung anstossen. Der Grund: Eine Farbänderung ist für Excel keine Eingabe, darum verzichtet es aufs Neuberechnen der Zählenwenn-Felder. (PCtipp-Forum)

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