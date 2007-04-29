29. Apr 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie kann ich die Excel-Formelleiste zurückholen?
Problem: Ich wollte ein auf Excel basierendes Buchhaltungsprogramm installieren, was dann aber leider missglückte. Seither fehlt bei den Excel-Tabellen die Zeile, wo man die Formeln eingeben, bzw. ändern kann und wo das grüne Häkchen und das rote X links daneben stehen. Wie kann ich diese Zeile wieder aktivieren?
Lösung: Die Formelleiste, die hier fehlt, ist die Bearbeitungsleiste:
Um die fehlende Formelzeile wieder anzuzeigen, aktivieren Sie die «Bearbeitungsleiste» im Menü Extras/Optionen auf der Registerkarte Ansicht.
Schon ist die Leiste wieder da.
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