Wie kann ich die Excel-Formelleiste zurückholen?

Problem: Ich wollte ein auf Excel basierendes Buchhaltungsprogramm installieren, was dann aber leider missglückte. Seither fehlt bei den Excel-Tabellen die Zeile, wo man die Formeln eingeben, bzw. ändern kann und wo das grüne Häkchen und das rote X links daneben stehen. Wie kann ich diese Zeile wieder aktivieren?

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