Excel - Füllfarbe wird am Bildschirm nicht angezeigt

Gemäss einem Microsoft KB-Artikel [1] tritt dieses Verhalten nur dann auf, wenn Excel unter Windows 2000 oder Windows XP installiert ist und wenn "hoher Kontrast" in der Eingabehilfe der

Systemsteuerung aktiviert ist.

Sie können diese Option folgendermassen deaktivieren. Klicken Sie auf START/Einstellungen/Systemsteuerung/Eingabehilfen. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Anzeige" und deaktivieren Sie bei "Hoher Kontrast" die Option "Kontrast aktivieren". Bestätigen Sie diese Änderung mit einem Klick auf OK.