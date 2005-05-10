10. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel - Füllfarbe wird am Bildschirm nicht angezeigt
Im Excel werden keine Farben dargestellt. Dass heisst wenn ich eine Spalte oder Zeile rot einfärben möchte verändert sich nichts. Erst wenn ich mein Dokument ausdrucke oder in der Seitenansicht betrachte, wird die Farbe ersichtlich.
Gemäss einem Microsoft KB-Artikel [1] tritt dieses Verhalten nur dann auf, wenn Excel unter Windows 2000 oder Windows XP installiert ist und wenn "hoher Kontrast" in der Eingabehilfe der
Systemsteuerung aktiviert ist.
Sie können diese Option folgendermassen deaktivieren. Klicken Sie auf START/Einstellungen/Systemsteuerung/Eingabehilfen. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Anzeige" und deaktivieren Sie bei "Hoher Kontrast" die Option "Kontrast aktivieren". Bestätigen Sie diese Änderung mit einem Klick auf OK.
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