Excel: Funktion ZÄHLENWENN mit zwei Bedingungen

Lösung: Die Funktion ZÄHLENWENN ist auf die Verwendung mit nur einer Bedingung ausgerichtet. Sie können die Funktion jedoch trotzdem für Ihr Vorhaben Nutzen und zwar folgendermassen:

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Die Formel wurde aus Platzgründen untereinander geschrieben!

Für jede der beiden Bedingungen erstellen Sie eine ZÄHLENWENN-Funktion, verknüpfen diese mit einem «+» und setzen diesen Teil in Klammern. Danach ziehen Sie die Gesamtanzahl aller Werte in diesem Bereich vom Ergebnis ab, und schon haben Sie die Anzahl der Zahlen die grösser als 22 und kleiner als 44 sind.

Aber das geht auch einfacher. Auf folgende Vereinfachung der Formel wurden wir freundlicherweise von unserem Leser Patrick Hinzer hingewiesen: