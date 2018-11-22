Excel: Ganze Spalte ohne oberste Zellen referenzieren

So geht es also nicht. Wie denn sonst? Sie haben grundsätzlich «zweieinhalb» Möglichkeiten. Eine davon ist sogar sehr elegant.

Maximale Zellenzahl: Eine Excel-Tabelle kann derzeit maximal 1'048'576 Zeilen haben. Soll also die ganze Spalte berücksichtigt werden, setzen Sie beim «Von»-Wert die Zelle ein, ab der berechnet werden soll, und beim «Bis»-Wert die unterste überhaupt mögliche Zelle, also etwa so: =SUMME(J4:J1048576). Nur die wenigsten wollen sich diese Zahl merken. Es ist auch gar nicht nötig. Sie können auch eine kleinere Zahl verwenden, die aber auf jeden Fall höher sein muss als die grösste zu erwartende Anzahl Zeilen.

Wenn Sie sich die Zahl nicht merken wollen, lässt sich die Spalte auch so markieren: Fangen Sie an, die Formel einzutippen, z.B. =SUMME(. An der Stelle, an der Sie die Zellen referenzieren wollen, markieren Sie die bereits ausgefüllten Zellen per Maus, z.B. J4 bis J43. Drücken und halten Sie jetzt mit der linken Hand die Ctrl+Shift-Tasten (Strg+Umschalt) und drücken Sie mit der rechten noch zusätzlich die Abwärtspfeil-Taste. Flugs markiert Excel in dieser Spalte auch alle Zellen unterhalb der bereits ausgefüllten Tabelle – bis hin zur untersten möglichen Zelle in dieser Spalte. Schliessen Sie die Formel noch ab, z.B. indem Sie die schliessende Klammer eintippen und Enter drücken.

Viel eleganter: Definieren Sie einen Namen!

Excel kann für frei wählbare Bereiche in Ihren Arbeitsblättern Namen verwalten. Der lässt sich danach in Formeln wieder ansprechen. Das ist viel eleganter. Markieren Sie die ganze Spalte, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Jetzt sind die obersten Zellen wie z.B. der Spaltentitel und das Feld für die Formel noch mitmarkiert. Drücken und halten Sie deshalb die Ctrl-Taste (Strg), während Sie per Maus der Reihe nach die paar obersten Zellen «entmarkieren», die nicht in den zu addierenden Bereich gehören. Wenn Sie in der Tabelle herunterscrollen, sehen Sie, dass die ganze Spalte markiert ist, nicht nur der Teil, der bereits Daten enthält – und ohne die «entmarkierten» Zellen.

Im Reiter Formeln geht es im Bereich Definierte Namen zu Namen definieren. Excel schlägt schon den Spaltentitel als Namen vor, hier zum Beispiel «Spenden». Übernehmen Sie den Namen oder ändern Sie ihn. Wie Sie sehen, ist als ausgewählter Bereich tatsächlich die ganze Spalte (hier: ab J4) angegeben. Klicken Sie auf OK.