Excel: Gerundete Werte verwenden

Verwenden Sie die Funktion "Runden". Dazu geben Sie in Ihre Zelle folgende Funktion ein: "=RUNDEN(Wert; Anzahl Stellen)". Statt eines absoluten Wertes können Sie natürlich auch einen Bezug auf eine andere Zelle angeben. Wenn Sie nun mit dieser Zelle weiterrechen, wird der gerundete Wert verwendet (siehe obere Beispieltabelle).

Ganz anders sieht es aus, wenn Sie die Rundung mit einer Formatierung bewerkstelligen, also über die entsprechenden Schaltfächen auf der Symbolleiste oder über Menü Format/Zellen. Hier können Sie wohl angeben, dass z. B. nur zwei Dezimalstellen angezeigt werden - Excel rechnet aber trotzdem mit allen Stellen weiter (untere Beispieltabelle).