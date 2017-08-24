Excel: Getrennte Bereiche auf ein Blatt drucken

Hinweise: Diese Grafiken sind dynamisch; das heisst, dass sich auch die Grafik anpasst, wenn Sie in den ursprünglichen Bereichen Änderungen vornehmen. Das Ganze funktioniert auch über verschiedene Arbeitsmappen hinweg.

Die Verknüpfungsvariante

Wer die Variante mit der Kamera nicht mag, kann die Daten auf einem separaten Tabellenblatt auch auf herkömmliche Weise zusammentragen. Erstellen Sie also zunächst ein neues Tabellenblatt, das Sie vielleicht gleich mit «Druckansicht» benennen. Wechseln Sie zum ersten Blatt, aus dem Sie Daten drucken wollen. Markieren Sie den zu druckenden Bereich und kopieren Sie ihn mit Ctrl+C (DE-Tastaturen: Strg+C). Wechseln Sie zum für die Druckansicht bestimmten Blatt und setzen Sie den Cursor in die Zelle, an welcher der erste Tabellenbereich erscheinen soll. Klicken Sie mit rechts hinein und wählen Sie bei den Einfügeoptionen das hinterste Icon: Verknüpfung einfügen. Jetzt werden die Zellinhalte des Originalblatts hier wiederholt. Tun Sie das Gleiche noch einmal mit weiteren Tabellenbereichen.

Diese Variante tut nichts anderes, als sich die Daten z.B. mittels einer Formel wie =Tabelle1!A10 aus der anderen Tabelle zu holen. Leere Zellen erscheinen hier standardmässig mit Wert 0. Deren Formeln können Sie auch wieder löschen. Formatieren Sie die Farben und Schriften wie gewünscht.