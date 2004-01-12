Excel: (Keine) Grossbuchstaben nach Punkt im Text

Das ist eine Funktion innerhalb der AutoKorrektur. Da nach einem Punkt normalerweise ein neuer Satz beginnt und gross weitergeschrieben wird, korrigiert die AutoKorrektur klein geschriebene Anfangsbuchstaben nach einem Punkt, sofern Sie diese Option in der AutoKorrektur angewählt haben. Um diese Funktion auszuschalten, wählen Sie im Menü "Extras" den Menüpunkt "AutoKorrektur...". Dort entfernen Sie das Häkchen vor "Jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen".