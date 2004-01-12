12. Jan 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: (Keine) Grossbuchstaben nach Punkt im Text
Beim Eintragen von Text in Excel-Zellen verwende ich vielmals Abkürzungen wie «ss.», «var.», «spec.», «alba», usw. Excel macht nach einem Punkt und Leerschlag immer einen Grossbuchstaben. Wie kann ich dies ändern?
Das ist eine Funktion innerhalb der AutoKorrektur. Da nach einem Punkt normalerweise ein neuer Satz beginnt und gross weitergeschrieben wird, korrigiert die AutoKorrektur klein geschriebene Anfangsbuchstaben nach einem Punkt, sofern Sie diese Option in der AutoKorrektur angewählt haben. Um diese Funktion auszuschalten, wählen Sie im Menü "Extras" den Menüpunkt "AutoKorrektur...". Dort entfernen Sie das Häkchen vor "Jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen".
Bestätigen Sie mit OK, und ab nun können Sie auch am Anfang eines Satzes bzw. hinter einem Punkt klein weiterschreiben.
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