Excel: Hausnummern sortieren

Der Grund für die unterschiedliche Behandlung der Sortierreihenfolge liegt darin, dass im ersten Fall der Eintrag "Hauptstr. 1" als reiner Text behandelt wird, also erfolgt die Sortierung Buchstabe für Buchstabe von links nach rechts. Somit werden erst alle Hausnummern mit einer "1" in der ersten Spalte sortiert, dann erst kommen die Einträge mit der "2" usw. Im zweiten Fall, wenn die Hausnummern in einer separaten Spalte stehen, werden die Einträge von Excel automatisch als Zahlen erkannt und dementsprechend sortiert.