Excel I: Scrollbereich unterteilen

Diese praktische Möglichkeit gibt es in Excel bereits ab der Version 4. In der Tat ist es sinnvoll, bei grösseren Tabellen den Bildschirm so zu unterteilen, dass Informationen in den ersten Zeilen bzw. Spalten nicht verschwinden, wenn Sie zur Dateneingabe den Bildschirmausschnitt verschieben müssen. Den entsprechenden Befehl Fixieren finden Sie im Menü Fenster. Setzen Sie den Excel-Cursor in die erste verschiebbare Zelle. Wollen Sie z.B. Zeile 1 und Spalte A fixieren, setzen Sie den Zeiger in B2 und wählen Fenster/Fixieren. Excel zeigt die Fixierung durch eine etwas dickere Trennlinie zwischen den Spalten und Zeilen an. Unter demselben Menü lässt sich die Fixierung auch entfernen. Der Befehl Fenster/Teilen hat einen ähnlichen Effekt wie Fixieren - mit einem Unterschied: Er macht es möglich, alle unterteilten Bereiche weiterhin zu scrollen, also auch den Zeilen- oder Spaltenkopf. Sie benötigen diesen Befehl nur, wenn Sie grössere Bereiche links oder rechts der Teilung nicht dauerhaft fixieren möchten, etwa beim Vergleich von Zahlen aus verschiedenen Tabellenteilen.