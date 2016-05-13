Excel: Ich will nur drei Spalten!

Es ist tatsächlich so. Wenn Sie (derzeit in Excel 2013/2016) eine Tabelle erstellen, hat diese immer 16384 Spalten, ob Sie wollen oder nicht. Die erste heisst «A», die hundertste «CV», die tausendste heisst «ALL» und die 16384ste ist die Spalte «XFD».

Das braucht Sie normalerweise überhaupt nicht zu kümmern. Spalten, die Sie nicht brauchen, benutzen Sie am besten einfach nicht. Ignorieren Sie diese, dann ignoriert auch Excel diese Spalten. Excel wird diese auch nicht ausdrucken, solange Sie darin keine Daten erfasst oder Rahmen/Farbenformate hinzugefügt haben. No big deal!

Wenn Sie aber aus welchen Gründen auch immer unbedingt exakt drei Spalten haben wollen, könnten Sie auf die Idee kommen, die anderen zu löschen. Versuchen Sie das ruhig mal. Es wird nicht klappen, weil Excel die gelöschte Anzahl Spalten einfach wieder hinzufügt.

Was hingegen problemlos klappt, ist das Ausblenden der nicht benötigten Spalten. Aber wie blendet man 16381 Spalten aus? Na, so, natürlich: