Excel: In beliebige Zelle springen

Es gibt zwei Möglichkeiten, in Excel direkt zu einem gewünschten Bereich oder einer Zelle zu hüpfen. Entweder gibt man den Zellnamen ("A246") in das Namensfeld ein, das sich - normalerweise - direkt über der Spalte A befindet.

Oder - wenn man die Maus nicht benützen will - man verwendet die Tastenkombination Ctrl+G. Damit öffnet sich das Fenster "Gehe zu" und man kann so in jeden Bereich der Tabelle springen.