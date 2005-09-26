26. Sep 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: In beliebige Zelle springen
Ich bearbeite eine relativ grosse Excel-Tabelle mit über 300 Zeilen. Zu Beginn gehe ich mit der Taste «Home» in das Feld A1. Gibt es eine Befehlsmöglichkeit, die mir erlaubt, z.B. sofort in das Feld A246 zu springen?
Es gibt zwei Möglichkeiten, in Excel direkt zu einem gewünschten Bereich oder einer Zelle zu hüpfen. Entweder gibt man den Zellnamen ("A246") in das Namensfeld ein, das sich - normalerweise - direkt über der Spalte A befindet.
Oder - wenn man die Maus nicht benützen will - man verwendet die Tastenkombination Ctrl+G. Damit öffnet sich das Fenster "Gehe zu" und man kann so in jeden Bereich der Tabelle springen.
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