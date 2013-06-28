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Gaby Salvisberg
28. Jun 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: In ganzer Arbeitsmappe suchen

Problem: Ich muss in Excel-Dateien oft nach Wörtern suchen. Die Daten sind auf mehrere Blätter verteilt. Standardmässig durchsucht Excel aber offenbar nur das aktuelle Blatt. Ich drücke Ctrl+F und gebe den Suchbegriff ein. Jetzt muss ich jedes Mal auf «Optionen» klicken und bei «Durchsuchen» den Punkt «Arbeitsmappe» wählen. Diese Einstellung bleibt nicht gespeichert. Geht das auch einfacher?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Leider lässt sich diese Einstellung tatsächlich nicht speichern.

Es gibt aber einen Weg, der Ihnen vielleicht ein wenig bequemer vorkommen könnte. Klicken Sie unten den Reiter des ersten Blattes an, drücken und halten Sie die Shift-Taste und klicken auf den Reiter des letzten Blattes. Damit werden die zwei angeklickten und alle dazwischenliegenden Blätter markiert. Die Farbe der Reiter wechselt zu Weiss.

Wenn Sie jetzt Ctrl+F drücken, gilt die Suche automatisch für alle markierten Tabellenblätter. Sie können sich da auch Alle suchen lassen oder im Reiter Ersetzen gleich Alle ersetzen. (PCtipp-Forum)

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