Excel: In ganzer Arbeitsmappe suchen

Lösung: Leider lässt sich diese Einstellung tatsächlich nicht speichern.

Es gibt aber einen Weg, der Ihnen vielleicht ein wenig bequemer vorkommen könnte. Klicken Sie unten den Reiter des ersten Blattes an, drücken und halten Sie die Shift-Taste und klicken auf den Reiter des letzten Blattes. Damit werden die zwei angeklickten und alle dazwischenliegenden Blätter markiert. Die Farbe der Reiter wechselt zu Weiss.

Wenn Sie jetzt Ctrl+F drücken, gilt die Suche automatisch für alle markierten Tabellenblätter. Sie können sich da auch Alle suchen lassen oder im Reiter Ersetzen gleich Alle ersetzen. (PCtipp-Forum)