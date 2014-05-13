Excel: Inhalt einer Zelle aufteilen

Lösung: Hierfür sind mindestens zwei Schritte erforderlich. Zum einen müssen Sie die Strasse mit der Hausnummer zusammen in eine Zelle bekommen. Dank des Kommas trennen Sie in Excel mittels Werkzeug «Text in Spalten» diese Daten sauber ab.

Danach bleiben noch Postleitzahl und Ort. Da es sich bei bei Ihren Daten immer um vierstellige Postleitzahlen, gefolgt von Ortschaft handelt, können Sie jene Spalte separat auslesen: in einem Feld die Postleitzahl und danach den Rest nach dem Leerzeichen. Im Detail geht das wie folgt - in allen Excel-Versionen von Excel 2007 bis 2013.

Tipp: Wir empfehlen, hier eine Hilfsspalte zu erstellen. Fügen Sie einfach eine weitere leere Spalte neben der Adressspalte ein. Kopieren Sie die Daten aus der ursprünglichen Adressspalte in die neue Spalte. Der Grund: Falls beim anschliessenden Trennvorgang etwas schief geht, können Sie auf die ursprünglichen Daten zurückgreifen. Im Beispiel haben wir auf diese eine Hilfsspalte verzichtet.

Markieren Sie die Spalte, welche die zu trennenden Adressdaten enthält, durch einen Klick auf deren Spaltenkopf. Wechseln Sie zum Reiter Daten und klicken bei den «Datentools» auf Text in Spalten. Jetzt startet der Textkonvertierungs-Assistent. Klicken Sie auf Weiter, aktivieren Sie Getrennt und im nächsten Dialog die Option «Komma». Sie können jetzt bereits auf Fertig stellen klicken.