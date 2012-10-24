Excel: Kann keine neue Spalte einfügen

Lösung: Wie viele Spalten hat denn Ihre Tabelle bereits? Excel-Tabellen unterliegen einigen Beschränkungen. So darf eine Tabelle im älteren (.xls) Format maximal 256 Spalten haben, eine im neueren Format (.xlsx) maximal 16'384 Spalten. Weitere Excel-Grenzen erläutern wir in diesem Kummerkasten-Beitrag.

Vielleicht sind beim Export der Daten aus der Datenbank einige «Leerspalten» entstanden, die eben doch nicht so ganz leer sind. Prüfen Sie das und entfernen Sie die überflüssigen.

Wichtig ist hierbei: Es geht ums Dateiformat. Falls Sie mit Excel 2007/2010 arbeiten und eine Datei im alten .xls-Format vor sich haben, speichern Sie diese einfach unter dem neueren Dateityp.

Was sonst noch zu Problemen führen könnte: Ist ein Blattschutz aktiviert? Schalten Sie diesen im Reiter Überprüfen aus. Sind verbundene Zellen vorhanden? Auch die können Excel verwirren. Lösen Sie diese wieder in einzelne Zellen auf, dann sollte das Einfügen von Spalten oder Zeilen wieder klappen.