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PCtipp Redaktion
2. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Kommagetrennte Werte exportieren/importieren

Wie kann ich in einer Excel Tabelle hinter jeder Zahl ein Komma oder einen Punkt einfügen, zwecks Export/Import?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Diese Zeichen, sogenannte Trennzeichen oder Separatoren, werden von Excel automatisch erzeugt, wenn Sie Ihre Excel-Tabelle in einem entsprechenden Format abspeichern.

Wählen Sie im Menü "Datei" den Menüpunkt "Speichern unter...". Geben Sie als Dateityp "CSV (Trennzeichen getrennt) (*.csv)" an.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern". Nun haben Sie eine Datei mit der Endung "csv" erzeugt. CSV ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung "comma separated values", auf deutsch übersetzt "Komma getrennte Werte".

Wenn Sie diese CSV-Datei aus Excel in einem Texteditor oder in Word öffnen, sehen die Einträge so aus: 111;222;333;444

Verwirrend dabei ist, dass zwar von "kommagetrennten Werten" die Rede ist, das erzeugte Trennzeichen aber ein Semikolon ist. Das sollte Sie jedoch nicht stören, denn jedes andere Programm kann mit Semikolon getrennte Werte problemlos einlesen.

Wenn Sie eine solche Datei von jemand anderem erhalten oder selbst erstellt haben, können Sie sie auch wieder in Excel importieren. Wie das genau geht, ist in dem Kummerkasten-Artikel "Excel: CSV-Datei importieren" [1] beschrieben.

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