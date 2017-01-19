Excel lehnt Eingabe von Minusstunden ab

Das haben Sie fein gemacht; Sie haben im Dezember all Ihre Überstunden abgebaut – und sogar noch ein paar mehr. Nun wird die auf den Januar zu übertragende Zeit eine negative Zahl sein, zum Beispiel «-2:17».

Wenn Sie aber die Minuszeit von -2:17 dem Übertragsfeld in Excel verfüttern, haut Ihnen dieses eine Fehlermeldung um die Ohren. Entweder glaubt es, einen Zirkelbezug zu sehen (den es nicht sähe, wäre die Zeit positiv) oder es findet, Sie wollten vielleicht gar keine Formel eingeben.

Lösung: Und trotzdem wollen Sie doch ehrlich sein und auch die Minuszeit ordnungsgemäss ins neue Jahr vortragen. Was tun?

Anführungszeichen! Ist die Zelle korrekt mit einer benutzerdefinierten Formatierung ([hh]:mm) versehen? Denken Sie auch daran, dass die Zeiteingabe hier mit einem Doppelpunkt erfolgen muss. Und – das ist der springende Punkt – fassen Sie die Minuszeit in Anführungs- und Schlusszeichen: -"2:17". Schon klappt das mit der Eingabe.