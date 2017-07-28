Excel/LibreOffice Calc: Seitenumbruch manuell einfügen

Excel fügt den Seitenumbruch direkt oberhalb der angeklickten Zeile ein. Diesmal markiert es den Seitenumbruch übrigens nicht mehr mit einer gestrichelten, sondern mit einer dünnen durchgezogenen Linie.

Sollen die automatischen Seitenumbrüche wieder weg, lassen sich diese via Seitenlayout/Umbrüche/Seitenumbrüche entfernen beseitigen, worauf Excel wieder zu den automatischen Seitenumbrüchen greift, erkennbar an den gestrichelten Linien.

Und LibreOffice Calc?

Das geht hier auch. Allerdings ist der Befehl etwas seltsam benannt, sodass man ihn nicht gleich erkennt. Klicken Sie in eine Zelle jener Zeile, die aufs neue Blatt soll. Öffnen Sie das Menü Tabelle und fahren Sie einmal auf Umbruch einfügen. Hier verwendet LibreOffice unserer Ansicht nach falsche Bezeichnungen. Denn der Befehl Zeilenumbruch fügt keinen «Zeilenumbruch» ein (das ist doch etwas anderes!), sondern faktisch einen «Seitenumbruch ab dieser Zeile». Also genau das, was wir suchen.

Ähnlich ist auch das, was hier Spaltenumbruch heisst: Das fügt keinen Spaltenumbruch ein, sondern einen «Seitenumbruch ab dieser Spalte».

Calc macht übrigens beim Kennzeichnen manuell eingefügter und automatischer Seitenumbrüche keinen Unterschied. Diese erscheinen immer als sehr dünne durchgehende Linie.