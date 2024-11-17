Excel/LibreOffice: Reihenfolge im Diagramm ändern

Zum Beispiel im Artikel zu den Kosten für werbefreies Replay beim TV-Streaming benutzten wir eine Balkengrafik mit den monatlichen Kosten pro Anbieter.

Sowohl Excel als auch LibreOffice Calc stellen im frisch erzeugten Diagramm standardmässig den höchsten Wert zuoberst und den tiefsten zuunterst dar, auch wenn die zugrunde liegenden Daten genau andersrum sortiert sind.

Wollen Sie die Reihenfolge ändern, sodass der niedrigste Wert oben steht?

Lösung: Das geht sowohl in Excel als auch in LibreOffice Calc praktisch gleich. Doppelklicken Sie in Excel eine der Bezeichnungen der senkrechten Achse, sodass sie markiert wird und sich rechts der Bereich Achse formatieren öffnet. Falls nicht automatisch ausgewählt, klicken Sie in diesem Bereich rechts oben aufs Diagramm-Symbol für die Achsenoptionen. Aktivieren Sie Kategorien in umgekehrter Reihenfolge, ändert sich die Sortierung sofort.