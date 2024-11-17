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Gaby Salvisberg
17. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel/LibreOffice: Reihenfolge im Diagramm ändern

Ihr Balkendiagramm in Excel oder LibreOffice Calc zeigt den grössten Wert oben und den kleinsten unten. Soll die Reihenfolge umgekehrt sein, hilft unser Tipp.
Zweimal das Balkendiagramm, einmal vor und einmal nach der Umsortierung

Wie kommt man von der absteigenden Balkensortierung zu einer aufsteigenden?

© Quelle: PCtipp.ch

Zum Beispiel im Artikel zu den Kosten für werbefreies Replay beim TV-Streaming benutzten wir eine Balkengrafik mit den monatlichen Kosten pro Anbieter.

Sowohl Excel als auch LibreOffice Calc stellen im frisch erzeugten Diagramm standardmässig den höchsten Wert zuoberst und den tiefsten zuunterst dar, auch wenn die zugrunde liegenden Daten genau andersrum sortiert sind.

Wollen Sie die Reihenfolge ändern, sodass der niedrigste Wert oben steht?

Lösung: Das geht sowohl in Excel als auch in LibreOffice Calc praktisch gleich. Doppelklicken Sie in Excel eine der Bezeichnungen der senkrechten Achse, sodass sie markiert wird und sich rechts der Bereich Achse formatieren öffnet. Falls nicht automatisch ausgewählt, klicken Sie in diesem Bereich rechts oben aufs Diagramm-Symbol für die Achsenoptionen. Aktivieren Sie Kategorien in umgekehrter Reihenfolge, ändert sich die Sortierung sofort.

Aktivieren Sie in den Achsenoptionen «Kategorien in umgekehrter Reihenfolge»

 © Quelle: PCtipp.ch

Ebenso in LibreOffice: Doppelklicken Sie auf eine der Bezeichnungen der umzudrehenden Achse. Im jetzt geöffneten Fenster aktivieren Sie im Reiter Skalierung die Option Richtung umkehren.

Mit «Richtung umkehren» ändern Sie auch in LibreOffice Calc die Sortierreihenfolge der Balken

 © Quelle: PCtipp.ch

(Ursprung 03.10.2011, Update auf neue Excel-Version, Hinzufügen des Tipps zu LibreOffice 22.09.2022)

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