Excel-Makro in die Schnellzugriffsleiste stecken

Vielleicht haben Sie ein eigenes Makro aufgezeichnet oder in einem Excel-Tipp gefunden, das Ihnen in jeder Ihrer Excel-Dateien zur Verfügung stehen soll. Als Beispiel verwenden wir das Makro aus diesem Tipp, mit dem man eine Formel mit horizontalem AutoAusfüllen in die benachbarten Spalten kopieren kann.

Als Vorbereitung empfehlen wir Ihnen, das Makro in Ihre persönliche Makro-Arbeitsmappe zu legen. Wie das geht, lesen Sie in diesem Artikel: Excel: Arbeitsmappe für zentrale Makros erstellen. Das hat neben der Verfügbarkeit in jeder Ihrer Excel-Dateien den zusätzlichen Vorteil, dass Sie jene Dateien nicht in einem speziellen Makro-Dateiformat speichern müssen.

Haben Sie Ihr Makro parat? Wir gehen hier davon aus, dass es in der Makro-Arbeitsmappe liegt, aber es klappt auch mit Makros, die Sie direkt in der aktuell geöffneten Arbeitsmappe abgelegt haben.

Lösung: Am oberen Fensterrand links finden Sie die Leiste für den Schnellzugriff mit ein paar wenigen Icons. Klappen Sie an deren rechtem Rand das unscheinbare Menü auf und gehen Sie zu Weitere Befehle.