Excel-Makro: Unter vorgegebenem Pfad speichern

Der Dateiname ist in diesem Makro auskommentiert (grüne Schriftfarbe). Sie können diese Funktion aktivieren, falls es sich immer um den selben Dateinamen (oder einen Teil davon) handeln sollte.

Wenn Sie dieses Makro in der jetztigen Ausführung starten, öffnet sich der Dialog mit dem hier als Beispiel gesetzten Pfad «C:\__EigeneDateien\testpfadNterordner\». Den passen Sie natürlich noch an Ihren gewünschten Pfad an. Beim Ausführen des Makros brauchen Sie dann nur noch den Dateinamen zu ergänzen und die Datei zu speichern.