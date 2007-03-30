Tipps & Tricks
Excel-Makro: Unter vorgegebenem Pfad speichern
Bei folgendem Makro können Sie einen existierenden Pfad vorgeben.
Der Dateiname ist in diesem Makro auskommentiert (grüne Schriftfarbe). Sie können diese Funktion aktivieren, falls es sich immer um den selben Dateinamen (oder einen Teil davon) handeln sollte.
Wenn Sie dieses Makro in der jetztigen Ausführung starten, öffnet sich der Dialog mit dem hier als Beispiel gesetzten Pfad «C:\__EigeneDateien\testpfadNterordner\». Den passen Sie natürlich noch an Ihren gewünschten Pfad an. Beim Ausführen des Makros brauchen Sie dann nur noch den Dateinamen zu ergänzen und die Datei zu speichern.
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Das Makro zum Kopieren
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Sub SpeichernUnter()
Dim dialog As Object
Dim pfad As String
Dim datei As String
pfad = "C:\__EigeneDateien\testpfadNterordner\"
'datei = ActiveSheet.Range("N11")
Set dialog = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With dialog
.InitialFileName = pfad '& datei
.Show
End With
If dialog <> False Then dialog.Execute
End Sub
Nun können Sie das Makro via Extras/Anpassen in eine Symbolleiste oder ein Menü einbinden.
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