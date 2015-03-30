Excel: Maske für Dateneingabe einblenden

Oder Sie klicken auf den Office-Knopf oder aufs Datei-Menü, öffnen die Optionen bzw. Excel-Optionen und klicken auf Anpassen (Excel 2007) oder auf Symbolleiste für den Schnellzugriff (Excel 2013).

Klappen Sie «Befehle auswählen» auf und klicken Sie dort auf «Alle Befehle». Jetzt könnten Sie in der riesigen Liste mühsam zum Buchstaben M für «Maske» scrollen. Oder Sie klicken zuerst den obersten Befehl «Trennzeichen» an, dann wechselt der Fokus in die Befehlsliste. Drücken Sie die Taste M, dann springt Excel direkt zum ersten Eintrag mit diesem Buchstaben.

Scrollen Sie noch etwas weiter, bis Sie zu «Maske» stossen. Ein Klick darauf, gefolgt vom Klick auf Hinzufügen, dann springt der Befehl in die rechte Spalte. Klicken Sie auf OK.