Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
30. Mär 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Maske für Dateneingabe einblenden

Sie möchten in Excel Datensätze in einer Eingabemaske erfassen. Aber wo und wie lässt sich diese Eingabemaske einblenden?

Excel: Schnellzugriffsleiste anpassen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: In alten Excel-Versionen fanden Sie den Befehl «Maske» direkt unter Daten. In neueren fehlt er dort, deshalb fügen Sie ihn der Schnellzugriffsleiste hinzu. Das ist die Leiste mit den kleinen Icons, die sich im linken Teil des oberen Fensterrahmens befindet.

Es gibt verschiedene Wege, den Dialog zum Anpassen dieser Leiste aufzurufen. Entweder klappen Sie am rechten Rand der Schnellzugriffsleiste den kleinen Abwärtspfeil auf und gehen zu Weitere Befehle

Excel: Schnellzugriffsleiste anpassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Oder Sie klicken auf den Office-Knopf oder aufs Datei-Menü, öffnen die Optionen bzw. Excel-Optionen und klicken auf Anpassen (Excel 2007) oder auf Symbolleiste für den Schnellzugriff (Excel 2013).

Klappen Sie «Befehle auswählen» auf und klicken Sie dort auf «Alle Befehle». Jetzt könnten Sie in der riesigen Liste mühsam zum Buchstaben M für «Maske» scrollen. Oder Sie klicken zuerst den obersten Befehl «Trennzeichen» an, dann wechselt der Fokus in die Befehlsliste. Drücken Sie die Taste M, dann springt Excel direkt zum ersten Eintrag mit diesem Buchstaben.

Scrollen Sie noch etwas weiter, bis Sie zu «Maske» stossen. Ein Klick darauf, gefolgt vom Klick auf Hinzufügen, dann springt der Befehl in die rechte Spalte. Klicken Sie auf OK.

Befehl «Maske» in Schnellzugriffsleiste aufnehmen

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon erscheint das Icon in der Leiste für den Schnellzugriff. Im ersten Screenshot oben ist es bereits vorhanden, siehe blassgrüne Markierung.

Zum Benutzen der Maske klicken Sie am besten zuerst auf einen der Datensätze und danach aufs neue Icon Maske. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Cloud Kummerkasten Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare