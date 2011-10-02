Excel: Mehr als 24 Stunden addieren

Lösung: Angenommen, Sie verwenden folgende Spalten: Spalte B für Arbeitsbeginn am Morgen, C für Arbeitsende, D für Beginn am Nachmittag und E für Feierabend.

In Spalte F zählen Sie pro Zeile die Tagesarbeitsstunden zusammen. Rechnen Sie hierfür jeweils Arbeitsende minus Arbeitsanfang und zählen Sie die Vormittags- und Nachmittagsstunden zusammen. Das sähe dann etwa so aus: =(C4-B4)+(E4-D4). Tippen Sie die Zeitwerte jeweils mit Doppelpunkt ein (z.B. 8:00), damit Excel sie als Zeitangaben erkennt.