Excel: Mehrere Werte hervorheben

Im Excel 2003 abwärts ist diese Darstellung nicht ganz so komfortabel. Hier gehen Sie genauso vor wie im Artikel 20851 [1] beschrieben, nur dass Sie nicht die Formel MAX() verwenden, sondern mit der Formel KGRÖSSTE() arbeiten. KGRÖSSTE() liefert den n-höchsten Wert einer Liste. Beispiel:

=KGRÖSSTE(A:A;1)

Diese Formel gibt den 1-höchsten Wert der Spalte A aus, also einfach den höchsten Wert. In diesem Fall ist das Ergebnis das gleiche wie das der Funktion MAX().

=KGRÖSSTE(A:A;2)

Jetzt wird der 2-höchste (also der zweithöchste) Wert ausgegeben. Sie können eine beliebige Ziffer als Rang angeben. Die 3 stünde dann für den dritthöchsten Wert usw.

Sie könnten jetzt dreimal die obige Formel angeben, für jeden der drei Fälle (höchsten, zweithöchsten und dritthöchsten Wert hervorheben). Einfacher geht es, wenn Sie in der Bedingung nicht «Zellwert ist gleich» angeben, sondern «Zellwert grösser gleich» - nämlich grösser oder gleich dem dritthöchsten Wert. Das sieht dann so aus: