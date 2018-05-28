Excel mit Livedaten aus dem Web füllen

Sie haben im Web eine Tabelle oder Liste entdeckt, anhand welcher Sie in Excel gerne etwas ausrechnen oder ein paar Diagramme erstellen wollen.

Sind die Daten im Web halbwegs gut aufbereitet, können Sie die Tabelle oder Liste direkt in Excel einbinden, ohne sie manuell herunterladen zu müssen – und ohne auch nur eine Zeile dieser Daten von Hand abzutippen! Es kann eine CSV-Datei sein, etwa von Ihrem kantonalen Amt für Statistik. Es kann aber auch eine laufend aktualisierte Tabelle mit Fussballresultaten sein.

Versuchen Sie es mal: Vielleicht interessieren Sie sich für die Entwicklung der Leerwohnungsbestände in Ihrem Kanton. Sofern Ihr Kanton diese Daten im Rahmen des Open-Data-Prinzips veröffentlicht, dürfen Sie die Zahlen auf der Kantonswebseite finden.

Machen Sie möglichst den Direktlink zu den Daten ausfindig. Der kann im Falle von CSV-Dateien beispielsweise so lauten: «http://www.web.statistik.zh.ch/ogd/data/KANTON_ZUERICH_381.csv»

Falls es eine gewöhnliche Webseite mit einer integrierten Tabelle ist (z.B. die Resultate der Fussball-Superleage), dann kann es auch ein herkömmlicher Link sein, z.B. so etwas: «http://www.sfl.ch/superleague/matchcenter/»

Öffnen Sie Excel. Wechseln Sie zum Reiter Daten und klicken Sie unter Daten abrufen auf Aus anderen Quellen/Aus dem Web.

Tippen oder kopieren Sie die URL ein, unter welcher Sie die Tabelle gesehen haben. Im Falle einer CSV-Datei dürfte die Vorschau schon zu sehen sein. Falls es sich um eine in einer Webseite eingebettete Tabelle handelt, machen Sie das Objekt mit der Tabelle ausfindig. Im Beispiel der Superleage-Tabelle klicken Sie beispielsweise im Navigator auf Table.