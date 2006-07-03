Excel: Nachkommastellen nicht aufrunden

Die Stellen nach dem Komma spielen leider immer eine Rolle, denn sie können ins Unendliche gehen. Also muss man diese Stellen für das nicht-unendliche menschliche Auge und Gehirn und ebenso für die Darstellung auf einem Bildschirm oder in einem Excel-Tabellenblatt begrenzen. Diese Grenze kann aber durchaus hinausgeschoben werden.

Statt der Funktion RUNDEN() verwenden Sie dazu die Funktion KÜRZEN(). So erhalten Sie mit der Formel =KÜRZEN(A1;8) beispielsweise folgendes Ergebnis: