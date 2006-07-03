3. Jul 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Nachkommastellen nicht aufrunden
In Ihrem Kummerkastenbeitrag 22917 erklären Sie, wie man rundet. Kann das auch unterbunden werden? Z.B. 220:60 = 3.66666667! Wie kann ich in Exel verhindern, dass die letzte Zahl 7 ist? Ich möchte, dass die Zahl 3.66666666 erscheint und berechnet wird. Dabei sollten die Stellen nach dem Komma keine Rolle spielen.
Die Stellen nach dem Komma spielen leider immer eine Rolle, denn sie können ins Unendliche gehen. Also muss man diese Stellen für das nicht-unendliche menschliche Auge und Gehirn und ebenso für die Darstellung auf einem Bildschirm oder in einem Excel-Tabellenblatt begrenzen. Diese Grenze kann aber durchaus hinausgeschoben werden.
Statt der Funktion RUNDEN() verwenden Sie dazu die Funktion KÜRZEN(). So erhalten Sie mit der Formel =KÜRZEN(A1;8) beispielsweise folgendes Ergebnis:
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