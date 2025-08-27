Ausgetrickst
Excel Online unterstützt keine benutzerdefinierten Formate
Sie bearbeiten eine Excel-Datei in der Web-Version von Excel und möchten darin ein simples benutzerdefiniertes Zellformat festlegen, zum Beispiel M/JJ (Monat/Jahr), für etwas wie «5/23». Sie markieren die Spalte, klicken mit rechts darauf und wählen Zahlenformat. Wie gewohnt gehts zu Benutzerdefiniert. Doch da folgt die Überraschung: Excel führt einige vorgegebene Formatierungen auf, aber eine Option zum Erstellen eigener Formate suchen Sie hier vergeblich. Im Text unter der Box lesen Sie: «Das Erstellen benutzerdefinierter Zahlenformate wird zurzeit in der Webversion von Excel nicht unterstützt, aber Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Formate sind noch verfügbar».
Lösung: Öffnen Sie die Datei in einem lokal installierten Excel. Nehmen Sie die Änderung in der betroffenen Spalte dort vor und speichern Sie die Datei.
Wenn Sie die Tabelle später wieder via Online-Excel öffnen, sind die Änderungen dort angekommen. Und in der Spalte, der Sie das benutzerdefinierte Format verpasst haben, erhalten weitere Eingaben ebenfalls das gewünschte Format.
Kommentare