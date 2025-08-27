Excel Online unterstützt keine benutzerdefinierten Formate

Sie bearbeiten eine Excel-Datei in der Web-Version von Excel und möchten darin ein simples benutzerdefiniertes Zellformat festlegen, zum Beispiel M/JJ (Monat/Jahr), für etwas wie «5/23». Sie markieren die Spalte, klicken mit rechts darauf und wählen Zahlenformat. Wie gewohnt gehts zu Benutzerdefiniert. Doch da folgt die Überraschung: Excel führt einige vorgegebene Formatierungen auf, aber eine Option zum Erstellen eigener Formate suchen Sie hier vergeblich. Im Text unter der Box lesen Sie: «Das Erstellen benutzerdefinierter Zahlenformate wird zurzeit in der Webversion von Excel nicht unterstützt, aber Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Formate sind noch verfügbar».

Lösung: Öffnen Sie die Datei in einem lokal installierten Excel. Nehmen Sie die Änderung in der betroffenen Spalte dort vor und speichern Sie die Datei.