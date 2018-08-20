Excel/Outlook: Aufgaben aus Excel importieren

Das A und O hierbei ist das Outlook-gerechte Aufbereiten der Liste. Solange die Daten noch in Excel stehen, können Sie die nämlich hervorragend zurechtklopfen, damit sie sich nachher in Outlook importieren können.

Outlook kennt zum Beispiel keine Felder «Artikel», «Termin» oder «Bemerkungen». Aufgrund eines vorherigen Text-Exports aus einer bestehenden Aufgabenliste wissen wir, dass diese Felder so heissen: «Betreff», «Fällig am» und «Notizen». Ändern wir also gleich mal die Spaltentitel.

Vielleicht möchten Sie sicherstellen, dass Outlook kein Erinnerungsdatum einträgt. Ihnen reicht ja die Liste mit den Fälligkeitsdaten. Das gesuchte Feld heisst in Outlook «Erinnerung Ein/Aus». Der Wert für «keine Erinnerung» heisst Aus. Fügen Sie eine solche Spalte ein und kopieren Sie überall ein «Aus» hinein.

Soll Outlook Sie dennoch ein paar Tage vorher erinnern? Verwenden Sie in der Spalte «Erinnerung Ein/Aus» das Wort «Ein», fügen Sie zwei weitere Spalten hinzu: «Erinnerung am» und «Erinnerung um». Bei «Erinnerung am» tippen Sie in jeder Zeile das Datum im normalen Format ein (z.B. 30.11.2018). Bei «Erinnerung um» tragen Sie die Uhrzeit in diesem Format ein: 9:00:00. Speichern Sie die Excel-Liste zunächst wie sie ist, im Excel-Format.