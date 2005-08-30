Excel: Pausen nur bei eingetragener Arbeitszeit abziehen

Sie müssen Ihre Formel um eine weitere WENN-Funktion erweitern: Wenn die Zellen mit Anfangs- und Endzeit leer sind, soll Null stehen, ansonsten soll die Berechnung ausgeführt werden. Die vollständige Formel sieht dann so aus:

=WENN(UND(C3>0;D3>0);WENN(C3<=D3;D3-C3-E3;"24:00"-C3+D3);0)

Die Funktion UND liefert einen WAHR-Wert, wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Dieser Wahrheitswert wiederum wird für die erste WENN-Funktion benötigt, damit die Berechnung nur dann ausgeführt wird, wenn UND ein WAHR liefert.