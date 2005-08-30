30. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Pausen nur bei eingetragener Arbeitszeit abziehen
Ich habe eine Stundenberechnung mit Datum, Anfang, Ende, Pause, Gesamtzeit. Es soll also die Zeit zwischen Anfang und Ende berechnet werden abzüglich der Pause. Dies ist die Formel: =WENN(C3
Sie müssen Ihre Formel um eine weitere WENN-Funktion erweitern: Wenn die Zellen mit Anfangs- und Endzeit leer sind, soll Null stehen, ansonsten soll die Berechnung ausgeführt werden. Die vollständige Formel sieht dann so aus:
=WENN(UND(C3>0;D3>0);WENN(C3<=D3;D3-C3-E3;"24:00"-C3+D3);0)
Die Funktion UND liefert einen WAHR-Wert, wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Dieser Wahrheitswert wiederum wird für die erste WENN-Funktion benötigt, damit die Berechnung nur dann ausgeführt wird, wenn UND ein WAHR liefert.
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