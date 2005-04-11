Excel: Prozent von Prozent von Wert subtrahieren

Das Ergebnis ist, wie Sie in dem Screenshot sehen, Fr. 9.95.

Wie oft bei solchen Formeln in Excel geht es hierbei nicht darum, Excel zu beherrschen, sondern Mathematik (in diesem Fall die Prozentrechnung) zu beherrschen. Und das ist gar nicht so einfach mit den vielen Werten und der Klammernsetzung, wenn die Schule schon eine Weile her ist.

Deshalb hier einmal eine ausführliche Erklärung, wie Sie zu diesem Ergebnis kommen.

Die Formel von links nach rechts:

Der erste Wert ist die Basis, das ist sicherlich eindeutig. Doch gleich darauf kommt schon nach dem ersten Minuszeichen die erste Klammer. In dieser Klammer steht der Basiswert oder Ausgangswert und wird mit 0.3 multipliziert. Warum das? Nun, es ist nur eine andere Darstellung von 30 Prozent, denn 30 Prozent heisst ja nichts anderes als "30 pro 100". Berechnet wird dies mit der Formel "30 durch 100", und das ergibt 0.3. Geben Sie den Wert "0.3" (oder auf der deutschen Tastatur 0,3) in Excel ein und klicken danach auf das Symbol "%" in der Excel-Symbolleiste, erscheint als Ergebnis in der Excel-Zelle "30%". Somit steht also in der Klammer nichts anderes als "Berechne 30 Prozent vom Ausgangswert".

Die Formel =14.5-(14.5*0.3) entspricht also in Worten der Formel "Ausgangswert minus 30 Prozent" oder "Fr.14.50 - 30%", wie Sie es in Ihrer Anfrage formuliert hatten.

Von diesem Wert wollen Sie nun noch einmal 2 Prozent als Rabatt abziehen. Das bedeutet, Sie müssen den ganzen ersten Teil der Formel noch einmal eingeben und davon die 2 Prozent subtrahieren, bzw. den Wert mit 0.02 multiplizieren, denn 0.02 entspricht "2 durch 100", wie oben schon anhand der 30 Prozent beschrieben.

Und das Ganze müssen Sie so in Klammern setzen, dass Excel weiss, was zu welchem Wert und zu welcher Rechnung gehört.

Wenn Sie immer mit denselben Prozent-Werten rechnen wollen, also immer mit 30% und 2%, können Sie das Ganze auch in einer wesentlich kürzeren Formel zusammenfassen, nämlich dieser hier:

=0.686*14.5 (als Frankenbetrag können Sie hier selbstverständlich auch einen anderen Betrag einsetzen)