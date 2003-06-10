Excel Rahmen und Linien

Die Schaltfläche "Rahmen" ist ja nicht nur ein einfacher Knopf, sondern sie stellt, wie man an dem kleinen schwarzen Listenpfeil sieht, ein Menü bzw. eine eigene Symbolleiste dar. Sie können diese Symbolleiste beliebig auf dem Bildschirm verschieben und auch - wie alle anderen Symbolleisten - Ihren Bedürfnissen anpassen.

Klicken Sie auf den Listenpfeil der Schaltfläche "Rahmen", bis die Palette herunterklappt, lassen Sie die Maustaste los und fahren Sie mit der Maus ein wenig tiefer, bis die schmale Titelleiste der Rahmenpalette die Farbe ändert.

Lösen Sie nun durch klicken und festhalten mit der linken Maustaste die Palette von der Symbolleiste ab und verschieben Sie sie so weit, dass sie nicht mehr mit der Symbolleiste verbunden ist und geöffnet bleibt.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste "Rahmen" und wählen Sie den Kontextmenüpunkt "Anpassen".

Klicken Sie auf die Registerkarte "Befehle".

Wählen Sie im linken Bereich des Fensters die Kategorie "Zeichnen".

Fahren Sie auf der rechten Seite in der Liste hinunter, bis Sie den Befehl "Linienart" sehen. Ziehen Sie diese Befehlsschaltfläche nun einfach in Ihre ausgeklappte Palette "Rahmen" und lassen Sie dort los.

Nun haben Sie die Möglichkeit, auch die Strichstärke und Art der Linie mit einem Klick auf diese Schaltfläche zu verändern. Sie können den Befehl "Linienart" natürlich alternativ dazu auch wie gewohnt einfach der normalen Symbolleiste hinzufügen.