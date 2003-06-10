Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
10. Jun 2003
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel Rahmen und Linien

Bei Excel gibt es eine, eigentlich sehr prakische, Schaltfläche «Rahmen», mit der man markierten Zellen dünne oder dicke Rahmenlinien hinzufügen kann. Meine Frage ist nun: Kann man die Linienstärke der Rahmen in der Schaltfläche «Rahmen» verändern, und wenn ja: wie? Alternativ muss man immer umständlich über das Menü Format, Rahmen, Art und Auswahl der Linienstärke gehen.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Die Schaltfläche "Rahmen" ist ja nicht nur ein einfacher Knopf, sondern sie stellt, wie man an dem kleinen schwarzen Listenpfeil sieht, ein Menü bzw. eine eigene Symbolleiste dar. Sie können diese Symbolleiste beliebig auf dem Bildschirm verschieben und auch - wie alle anderen Symbolleisten - Ihren Bedürfnissen anpassen.

Klicken Sie auf den Listenpfeil der Schaltfläche "Rahmen", bis die Palette herunterklappt, lassen Sie die Maustaste los und fahren Sie mit der Maus ein wenig tiefer, bis die schmale Titelleiste der Rahmenpalette die Farbe ändert.

Lösen Sie nun durch klicken und festhalten mit der linken Maustaste die Palette von der Symbolleiste ab und verschieben Sie sie so weit, dass sie nicht mehr mit der Symbolleiste verbunden ist und geöffnet bleibt.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste "Rahmen" und wählen Sie den Kontextmenüpunkt "Anpassen".

Klicken Sie auf die Registerkarte "Befehle".

Wählen Sie im linken Bereich des Fensters die Kategorie "Zeichnen".

Fahren Sie auf der rechten Seite in der Liste hinunter, bis Sie den Befehl "Linienart" sehen. Ziehen Sie diese Befehlsschaltfläche nun einfach in Ihre ausgeklappte Palette "Rahmen" und lassen Sie dort los.

Nun haben Sie die Möglichkeit, auch die Strichstärke und Art der Linie mit einem Klick auf diese Schaltfläche zu verändern. Sie können den Befehl "Linienart" natürlich alternativ dazu auch wie gewohnt einfach der normalen Symbolleiste hinzufügen.

Kommentare

Office Zubehör
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare