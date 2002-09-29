Tipps & Tricks
Excel Rahmenfarbe
Wenn Sie die Farbe des Rahmens ändern möchten, den Sie um einen bestimmten Zellbereich herum erstellt haben, finden Sie die gesuchte Option im Menü unter FORMAT/ZELLEN auf der Registerkarte "Rahmen". Wählen Sie unter "Farbe" die gewünschte Farbe aus und unter "Linien" die gewünschte Art. Danach können Sie eine der Voreinstellungen wählen, oder im darunterstehenden Feld die Ränder einzeln anklicken, die Sie hinzufügen möchten.
Möchten Sie allerdings die Farbe der Gitternetzlinien der gesamten Tabelle ändern, dann finden Sie diesen Punkt unter EXTRAS/OPTIONEN. Auf der Registerkarte Ansicht im untersten Teil können Sie die Fensteroptionen, und somit auch die Farbe der Gitternetzlinien einstellen. Sie können auch mehrere Tabellenblätter gleichzeitig ändern, indem Sie sie vorgängig markieren.
Kommentare