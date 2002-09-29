Excel Rahmenfarbe

Wenn Sie die Farbe des Rahmens ändern möchten, den Sie um einen bestimmten Zellbereich herum erstellt haben, finden Sie die gesuchte Option im Menü unter FORMAT/ZELLEN auf der Registerkarte "Rahmen". Wählen Sie unter "Farbe" die gewünschte Farbe aus und unter "Linien" die gewünschte Art. Danach können Sie eine der Voreinstellungen wählen, oder im darunterstehenden Feld die Ränder einzeln anklicken, die Sie hinzufügen möchten.