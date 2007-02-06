Excel: Rote und schwarze Zahlen summieren

Lösung: Diese Berechnungen können Sie nur mit dem Einsatz von Makros realisieren. Im folgenden erhalten Sie ein Beispiel, wie Sie die entsprechenden Summen PRO SPALTE eruieren können. Die Ergebnisse werden hier oberhalb eingetragen.

Wir arbeiten für das Beispiel mit folgender Tabelle. Unterhalb sind die jeweiligen Summen mit einer Formel berechnet worden, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse auch stimmen, die das Makro ausgibt. Das Makro wurde auf einen Button gelegt, kann aber auch über EXTRAS/MAKRO/MAKROS gestartet werden. In der Zeile 2 wurde bereits die Formel eingetragen, die die Gesamtsumme berechnet, abzüglich der roten Zahlen, die gleich mittels Makro berechnet werden.