Excel: Rotierende Arbeitsplätze

Sie können diese Aufgabe mit einem grossen Programmieraufwand lösen oder mit den einfachsten Mitteln von Windows und Excel. Die einfache Lösung ist folgende: Sie legen die Gruppen in Excel an, verschieben dann jeweils vier Zellen mit der Maus in jeder Woche, und schon haben Sie das richtige Ergebnis.

Das sieht dann so aus, dass Sie in der ersten Woche die Liste haben, auf der Person1 Platz1 zugeordnet ist, Person2 Platz2 usw. Für die zweite Woche markieren Sie einfach die ersten vier Zellen in jeder der Spalten mit den Personen und verschieben diese vier Zellen nach unten.