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PCtipp Redaktion
25. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Rotierende Arbeitsplätze

Ich habe eine Excel-Tabelle mit 36 Namen. Diese sollen in 3 Gruppen mit je 12 Personen unterteilt werden. Jede dieser Personen besitzt einen spezifischen Arbeitsplatz (Person1=Platz1, Person2=Platz2, usw. bis 12). Die erste Einteilung für Woche 1 ist einfach. In der Woche 2 sollen aber die Arbeitsplätze um 4 gewechselt werden, so dass Person1=Platz5, Person2=Platz6, usw. Person 9=Platz1, Person10=Platz2, usw.. In der Woche 3 sollen noch einmal 4 Plätze gewechselt werden (dann Person1=Platz9 etc. ... Person5=Platz1, Person6=Platz2). Gibt es eine Möglichkeit, diese Einteilung in Excel vorzunehmen, so dass auch die Gruppen 2 (Person 13-24) und 3 (Person 25-36) die Arbeitsplätze im selben Rhythmus tauschen?
© Quelle: PCtipp.ch

Sie können diese Aufgabe mit einem grossen Programmieraufwand lösen oder mit den einfachsten Mitteln von Windows und Excel. Die einfache Lösung ist folgende: Sie legen die Gruppen in Excel an, verschieben dann jeweils vier Zellen mit der Maus in jeder Woche, und schon haben Sie das richtige Ergebnis.

Das sieht dann so aus, dass Sie in der ersten Woche die Liste haben, auf der Person1 Platz1 zugeordnet ist, Person2 Platz2 usw. Für die zweite Woche markieren Sie einfach die ersten vier Zellen in jeder der Spalten mit den Personen und verschieben diese vier Zellen nach unten.

© Quelle: PCtipp.ch

Dann markieren Sie die nach unten verschobenen Zellen und setzen Sie in die leeren Zellen oben ein.

© Quelle: PCtipp.ch

So haben Sie die Einteilung für die zweite Woche.

Für die dritte Woche gehen Sie analog vor. Sie markieren wiederum die ersten vier Zellen in jeder der Personenspalten, verschieben sie nach unten

© Quelle: PCtipp.ch

und setzen sie dann oberhalb wieder ein.

© Quelle: PCtipp.ch

Sie können die Aufgabe auch in einem Makro aufzeichnen, so dass sie auf einen Mausklick hin automatisch ausgeführt wird.

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