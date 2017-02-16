Excel: Schliessen- und Beenden-Knopf hinzufügen

Scrollen Sie zu Datei schliessen, klicken Sie drauf und verfrachten Sie den Befehl per Hinzufügen in die rechte Spalte. Oder soll es ein Befehl zum Beenden von Excel sein? Klicken Sie in der alphabetischen Liste auf Beenden und bugsieren Sie auch dieses über die Hinzufügen-Schaltfläche nach rechts.

Schliessen Sie das Fenster via OK. Ab sofort zeigt Ihnen Excel in der Schnellzugriffsleiste die beiden neuen Icons an. Natürlich bringen Sie dort auf diesem Weg auch andere häufig gebrauchte Befehle unter. Dasselbe geht übrigens sehr ähnlich auch in anderen Office-Programmen, z.B. Microsoft Word.

Tastenkürzel: Gehören Sie zu jenen, die lieber mit Tastaturbefehlen arbeiten? Experimentieren Sie fürs Schliessen von Excel-Dateien auch einmal mit der Tastenkombination Alt+F4 oder Ctrl+F4. (PCtipp-Forum)