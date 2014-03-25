Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
25. Mär 2014
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Seiten im Quer- und Hochformat drucken

Tabellen passen mal besser aufs A4-Hoch- und manchmal besser aufs A4-Quer-Format. Wie bekommen Sie nun aus derselben Tabelle einen Teil im Hoch- und einen anderen Teil im Querformat zu Papier? Leider nicht so einfach wie in Word.

Auswahl in gewünschter Ausrichtung drucken

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Angenommen, Sie hätten eine Tabelle, deren erste, dritte und vierte Seite im Hochformat sind, während Sie die zweite Seite lieber auf einem Querformat sehen würden.

Wenn es doch bloss Word wäre! In Word lassen sich die Formate nämlich mischen. Da brauchen Sie bloss jeweils beim Formatwechsel einen Abschnittsumbruch einzufügen und für die dadurch entstehenden Dokumentabschnitte die gewünschte Orientierung anzugeben. In Excel geht das leider nicht. Aber es gibt brauchbare Ansätze. Fügen Sie vielleicht während der Arbeit via Seitenlayout/Umbrüche/Seitenumbrüche einen manuellen Seitenwechsel ein. So können Sie sich die Umbrüche etwas besser vorstellen. Achten Sie aber darauf, dass diese Ihnen später keinen Strich durch die Rechnung machen.

Word verwenden: Da wir schon bei Word sind. Warum nicht gleich Word verwenden? Sie könnten die Zellbereiche aus Excel kopieren und - wichtig - als Verknüpfungen in Word einbetten. Dort ist ein Mix aus Hoch- und Querformat ja kein Problem.

Mehrere Blätter: Innerhalb desselben Blattes ist ein vordefinierter Mix von Hoch- und Querformat nicht möglich. Wenn Sie aber den Quer-Teil in ein separates Blatt nehmen, dann klappt es. Verfrachten Sie also die quer zu druckenden Inhalte in ein zweites Blatt. Rechnen ist ja nach wie vor möglich - auch mit Zahlen aus anderen Blättern.

Nur Markierung drucken: In einem Rutsch ausdrucken ist auch hier nicht möglich, aber Sie brauchen die Daten wenigstens nicht auszulagern. Markieren Sie den Zellbereich, gehen Sie zu Datei/Drucken, wählen Sie Auswahl drucken und ein Stück weiter unten das Hoch- oder Querformat. Damit landet der markierte Teil in der angegebenen Ausrichtung auf Papier. Aufgepasst: Die Umbruchvorschau im Tabellenblatt orientiert sich am zuletzt verwendeten Papierformat. Lassen Sie sich davon nicht irritieren.

Auswahl in gewünschter Ausrichtung drucken

 © Quelle: PCtipp.ch

Dabei können Ihnen möglicherweise auch die zwei kleinen Makros aus diesem etwas älteren Kummerkasten-Artikel helfen. Das eine druckt die aktuelle Auswahl im Querformat, das andere druckt sie im Hochformat.

Benutzerdefinierte Ansicht: Eine elegante Lösung ist die Verwendung der benutzerdefinierten Ansicht. Im vorliegenden Beispiel brauchen Sie ja Seite 1 hoch, Seite 2 quer, Seiten 3 und 4 wieder hoch.

Markieren Sie also zuerst die Zellen, die zur Seite 1 gehören. Gehen Sie zu Ansicht/Benutzerdefinierte Ansichten erstellen und klicken auf Hinzufügen. Nennen Sie die Ansicht beispielsweise «Seite1Hoch» und klicken auf OK

Markieren Sie die Zellen, die zur Quer-Seite 2 gehören, schalten Sie via Seitenlayout und Ausrichtung auf «Querformat» um, wechseln Sie zurück zu Ansicht und fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Ansicht «Seite2Quer» hinzu.

Benutzerdefinierte Ansicht

 © Quelle: PCtipp.ch

Markieren Sie nun die restlichen Zellen, die auf die Seiten 3 und 4 gehören. Schalten Sie via Seitenlayout aufs Hochformat um, wechseln Sie zurück zu Ansicht und fügen eine Benutzerdefinierte Ansicht «Seite3-4Hoch» hinzu. Das war die Vorbereitung. 

Von jetzt an gehts zum Drucken so: Wechseln Sie via Ansicht zu Benutzerdefinierte Ansicht/Seite1Hoch/Anzeigen und drucken Sie diese. Wechseln Sie nun zur nächsten Ansicht (Seite2Quer) und drucken Sie diese ebenfalls. Wiederholen Sie dies mit der Ansicht Seite3-4Hoch. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Cloud Kummerkasten Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare