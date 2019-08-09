Excel: Sonderzeichen zählen oder ersetzen

Ihre in Excel importierten Daten enthalten in einer Spalte manuelle Zeilenwechsel; das sind die mit Alt+Enter eingefügten Umbrüche. Diese Zeilenwechsel (oder andere Sonderzeichen) würden Sie nun gerne durch Leerzeichen (oder durch nichts) ersetzen. Mit der «Suchen und Ersetzen»-Funktion kommen Sie bei Sonderzeichen oft nicht weit.

Es gibt aber die einfach zu verwendende Funktion WECHSELN für diesen Zweck. Kombinieren Sie diese mit der Funktion ZEICHEN, haben Sie schon alles, was Sie brauchen.

Angenommen, in Spalte A stünden Vor- und Nachnamen, die mit Alt+Enter-Zeilenwechseln getrennt sind. Die wollen Sie in Spalte B oder C stehen haben – aber durch Leerzeichen getrennt. Um das zu ersetzende Zeichen zu adressieren (hier der Zeilenumbruch), konsultieren Sie am besten die folgende Tabelle aus diesem Artikel: «Verschiedene Zeichensätze ASCII und ANSI», die wir auch hier eingebunden haben: