Excel: Spalte mit per Hyperlink-Funktion verlinkten Wörtern kopieren

Wir gehen von diesem Tipp aus, in dem Sie eine Spalte von Begriffen automatisch mit Weblinks verknüpft haben.

Nun haben Sie folgendes Problem: Die Zellen mit den verlinkten Begriffen basieren weiterhin auf der Hyperlink-Formel =HYPERLINK(B2;A2). Sie funktionieren nur, wenn in den Spalten A und B die Begriffe und zugehörigen Links vorhanden sind. Sobald Sie die Spalte mit den Links in ein anderes Blatt kopieren wollen, bleiben die Links auf der Strecke. Da hilft auch das berühmte «Inhalte einfügen» nicht mehr.

Variante 1: Trotzdem mitkopieren – und dann ausblenden

Übernehmen Sie zähneknirschend die Spalten A und B ebenfalls in die neue Tabelle, zusammen mit der Spalte C, in der Sie Begriff und Link via «Hyperlink» zusammengefügt haben. Markieren Sie die Spalte A (Begriffe) und B (Links), klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und gehen Sie zu Ausblenden.