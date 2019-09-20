Excel: Standardformat des Notizen- bzw. Kommentarfelds ändern – geht das?

Die Farbe, Schrift und Linien von Excel-Kommentaren lassen sich manuell ändern. Hierzu finden Sie gleich nachfolgend einige Tipps. Aber es gibt in Excel nach wie vor keine Möglichkeit, für Kommentare (bzw. Notizen) ein bestimmtes Aussehen festzulegen, das danach dauerhaft gilt. Ein paar Ansätze hierzu finden Sie gegen Ende des Artikels.

Update vom 20.9.2019: Der Grund dafür, dass wir diesen Artikel jetzt wieder aktualisieren: Office 365 unterscheidet in Excel 2019 noch deutlicher zwischen Kommentaren und Notizen. In der aktuellen Version von Excel 2019 werden Kommentare, um die es in diesem Artikel geht, als Notizen bezeichnet.

Der Unterschied: Die neuen Kommentare dienen der gemeinsamen Bearbeitung durch mehrere Personen und bieten auch Antwort- und Diskussionsmöglichkeiten. So kann eine Bearbeiterin der Excel-Tabelle dem Kollegen eine Frage stellen oder einen Hinweis zur Klärung anbringen: Rechtsklick in die Zelle, Neuer Kommentar, den Text eintippen und übers Senden-Icon abschliessen. Excel kennzeichnet die so kommentierte Zelle mit einem kleinen lilafarbenen Spickel in der Ecke, siehe auch Vergleich beider Anmerkungsmöglichkeiten im nachfolgenden Screenshot. Der Kollege öffnet die Tabelle und darin den Reiter Überprüfen. Im Bereich Kommentare kann er über die Sprechblasen-ähnlichen Icons zum Vorherigen Kommentar oder Nächsten Kommentar navigieren und die einzelnen Fragen bearbeiten, beantworten oder die Diskussion auch wieder löschen.

Notizen (in früheren Excel-Versionen: «Kommentare») dienen hingegen dazu, beispielsweise Nutzungsanweisungen oder Gedankenstützen für die entsprechenden Zellen anzugeben. Sie sind eher dafür gedacht, im Dokument zu verbleiben und bieten auch keine Antwortfunktion.