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PCtipp Redaktion
16. Jan 2007
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Stundenanzahl entsprechend Wochentag einsetzen

Problem: In der Zelle C15 habe ich jeweils den aktuellen Wochentag stehen, den ich aus dem aktuellen Datum ermittle. In der Zelle J15 will ich erreichen, dass mir die Stundenanzahl für den jeweiligen Tag angezeigt wird, die je nach Wochentag verschieden ist, d.h. wenn in der Zelle C15 Freitag steht, soll die Stundenzahl «8:15» angezeigt werden, von Montag bis Donnerstag jeweils 9:15 Stunden und Samstag und Sonntag 0:00 Stunden.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Mit der WENN-Funktion können Sie diese Bedingungen umsetzen. Das sieht dann so aus:

=WENN(C15="Freitag";"8:15";WENN(C15="Samstag";"0:00";WENN(C15="Sonntag";"0:00";"9:15")))

Sie fragen den Freitag, Samstag und Sonntag einzeln ab und für die restlichen vier Tage verwenden Sie den SONST-Teil am Ende der Formel, da dort ja die Stundenanzahl jeweils gleich ist.

Die mit dieser Methode eingesetzten Stundenzahlen sind allerdings im Textformat und können für eine Weiterberechnung nicht verwendet werden. Wollen Sie mit den Werten rechnen, also beispielsweise die reale Arbeitszeit von der vorgegebenen Arbeitszeit abziehen, so dass sich die Differenz zwischen realer Arbeitszeit und geforderter Arbeitszeit ergibt, empfiehlt es sich, andere Werte einsetzen.

Eine Version der Formel könnte dann so aussehen:

=WENN(C15="Freitag";8.25;WENN(C15="Samstag";0;WENN(C15="Sonntag";0;9.25)))

In diesem Falle wird für die jeweiligen Wochentage die vorgegebene Arbeitszeit in dezimaler Schreibweise angegeben, und mit diesem Wert können Sie auch weiterrechnen.

Wenn Sie den dezimalen Wert wieder in einen Stundenwert verwandeln wollen, brauchen Sie das Ergebnis nur durch 24 zu teilen (da ein Tag 24 Stunden hat).

Dazu können Sie im Kuka-Artikel «Dezimalstunden in Stunden und Minuten umrechnen» [1] nachlesen.

Da die Berechnung von Zeiten in Excel manchmal nicht so einfach ist, existieren bereits diverse Kummerkasten-Artikel zu diesem Thema, beispielsweise «Mit berechneten Minuten weiterrechnen» [2], «Differenz in Tagen, Stunden und Minuten berechnen und anzeigen» [3], «Knifflige Berechnung: Zeiten und Zahlen» [4] und noch viele weitere.

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